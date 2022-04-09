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    Кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН

    Серед українських біженців - більшість жінки та діти - Кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН
    Серед українських біженців - більшість жінки та діти

    Найбільше українців виїхало до Польщі

    Понад 4,4 млн людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства ООН у справах біженців.

    Більшість із них поїхала до:

    • Польщі – понад 2,5 млн осіб,
    • Румунії - понад 671 тис. осіб,
    • Угорщини – 413 тисяч,
    • Молдови – 406 тисяч,
    • Росії – 389 тисяч,
    • Словаччини – 307 тисяч,
    • Білорусі – 19 тис. людей.

    Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

    Від початку війни Росії проти України, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, підтверджена загибель 1626 цивільних людей. В ООН наголошують, що справжнє число жертв є набагато вищим.

    Як стало відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.

    Крім того, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН