Кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН
Найбільше українців виїхало до Польщі
Понад 4,4 млн людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства ООН у справах біженців.
Більшість із них поїхала до:
- Польщі – понад 2,5 млн осіб,
- Румунії - понад 671 тис. осіб,
- Угорщини – 413 тисяч,
- Молдови – 406 тисяч,
- Росії – 389 тисяч,
- Словаччини – 307 тисяч,
- Білорусі – 19 тис. людей.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».
Від початку війни Росії проти України, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, підтверджена загибель 1626 цивільних людей. В ООН наголошують, що справжнє число жертв є набагато вищим.
Як стало відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.
Крім того, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.