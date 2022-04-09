Кількість українських біженців у світі зростає – свіжі дані ООН

Найбільше українців виїхало до Польщі

Понад 4,4 млн людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства ООН у справах біженців.

Більшість із них поїхала до:

Польщі – понад 2,5 млн осіб,

Румунії - понад 671 тис. осіб,

Угорщини – 413 тисяч,

Молдови – 406 тисяч,

Росії – 389 тисяч,

Словаччини – 307 тисяч,

Білорусі – 19 тис. людей.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

Від початку війни Росії проти України, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, підтверджена загибель 1626 цивільних людей. В ООН наголошують, що справжнє число жертв є набагато вищим.

Як стало відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.

Крім того, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

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