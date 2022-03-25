Біженці з Харкова намагалися перевезти в Румунію готівку і золото на 5,7 млн грн

Гроші та золоті злитки вартістю на понад 5,7 млн грн вилучили митники у чоловіків на Закарпатті

Мама з донькою легально перетнули кордон у пункті пропуску, а тато із сином намагалися незаконно потрапити до Румунії

Закарпатські митники затримали 52-річного чоловіка із 28-річним сином, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон із готівкою і золотими злитками на суму понад 5,7 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської митниці.

У відомстві повідомили, що інцидент трапився неподалік смт Великий Бичків, у Рахівському районі. Ввечері, 24 березня, службовці помітили двох чоловіків, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон поза КПП.

Відомо, що родина, втікаючи від війни, приїхала із Харкова у Солотвино, мама з донькою легально перетнули кордон у пункті пропуску, а тато із сином намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Харків'яни спробували пробратися закордон поза пунктами пропуску та мали при собі значну суму готівки та золото. Чоловіки віком 52 та 28 років перевозили 92,4 тис. грн, 96,9 тис. євро, 71,2 тис. доларів США та 3 золоті злитки вагою 300 г, вартістю понад 438 тис.грн. Загальна сума цінностей становила понад 5,7 млн грн.

52-річний мешканець Харкова пояснив митникам, що він із сім’єю, втікаючи від обстрілів із Харкова, приїхали до Солотвина, де дружина і дочка перетнули кордон з Румунією. Чоловік із 28-річним сином залишились на Україні та шукали житло.

«Поблизу селища Великий Бичків чоловіки наблизилися до берега річки Тиси, де проходить державний кордон України та були затримані. На виявлену валюту та золоті цінності будь-яких підтверджуючих документів у них не було», – зазначається у повідомленні пресслужби митниці.

Усі кошти та золоті злитки закарпатські митники вилучили. Чоловіків підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.

Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

Нагадаємо, член політради партії «Слуга народу» та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. Про це свідчать дані бази російської прикордонної служби.