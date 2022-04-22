Підконтрольне Кремлю медіа визнало «неймовірне» число втрат Росії

Досі міноборони РФ називало у рази менші цифри вбитих військових на війні з Україною

Видання Readovka оприлюднило інформацію із закритого брифінгу міністерства оборони країни-агресора. Запис був оприлюднений на сторінці видання у російській соцмережі «Вконтакте».

Згідно із даними російських військових, незворотні втрати окупантів на території України склали 13 414 осіб. Ще близько 7 тис. вважаються зниклими безвісти.

Міноборони РФ оголосило попередню кількість жертв, які затонули на ракетному крейсері «Москва». На цей момент є підтвердженими 116 загиблих членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту Росії. Крім них, більше 100 осіб, які перебували на «Москві», вважаються зниклими безвісти.

Кількість знищених окупантів може бути й більшою, оскільки, як зазначило керівництво військового відомства, зараз дуже важко підрахувати загиблих через інтенсивні бойові дії. Доступ до тіл загиблих рашистів, бідкалося міноборони РФ, є дуже обмеженим.

Росіяни поступово визнають величезні втрати у війні проти України

Зазначимо, проєкт Readovka став одним із головних рупорів російської пропаганди відразу після початку війни. Колись це було регіональне видання зі Смоленської області, тепер же має майже мільйон підписників у телеграмі, а трафік на сайті виріс у кілька разів.

Нагадаємо, що тільки на південному напрямку за минулу добу українські військові знищили пів сотні окупантів. Усього кількість знищених на території України рашистських загарбників уже перевищила 21 тис.

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