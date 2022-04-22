Підконтрольне Кремлю медіа визнало «неймовірне» число втрат Росії
Досі міноборони РФ називало у рази менші цифри вбитих військових на війні з Україною
Видання Readovka оприлюднило інформацію із закритого брифінгу міністерства оборони країни-агресора. Запис був оприлюднений на сторінці видання у російській соцмережі «Вконтакте».
Згідно із даними російських військових, незворотні втрати окупантів на території України склали 13 414 осіб. Ще близько 7 тис. вважаються зниклими безвісти.
Міноборони РФ оголосило попередню кількість жертв, які затонули на ракетному крейсері «Москва». На цей момент є підтвердженими 116 загиблих членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту Росії. Крім них, більше 100 осіб, які перебували на «Москві», вважаються зниклими безвісти.
Кількість знищених окупантів може бути й більшою, оскільки, як зазначило керівництво військового відомства, зараз дуже важко підрахувати загиблих через інтенсивні бойові дії. Доступ до тіл загиблих рашистів, бідкалося міноборони РФ, є дуже обмеженим.
Зазначимо, проєкт Readovka став одним із головних рупорів російської пропаганди відразу після початку війни. Колись це було регіональне видання зі Смоленської області, тепер же має майже мільйон підписників у телеграмі, а трафік на сайті виріс у кілька разів.
Нагадаємо, що тільки на південному напрямку за минулу добу українські військові знищили пів сотні окупантів. Усього кількість знищених на території України рашистських загарбників уже перевищила 21 тис.