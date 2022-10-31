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Боєздатність Чорноморського флоту РФ знизилась на 70% – експерт

Альона Боженко
glavcom.ua
Боєздатність Чорноморського флоту РФ знизилась на 70% – експерт
Чорноморський флот РФ може виконувати бойові завдання лише на 30%
фото ілюстративне

Російський флот більше не може обстрілювати артилерією українські міста

Чорноморський флот Росії вже не може повноцінно виконувати власні функції, адже його боєздатність впала на 70%. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

За його словами флот більше не може обстрілювати артилерією українські міста на узбережжі та використовуватися для висадки морського десанту.

«Його роль на сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами «Калібр». Це чимала загроза, але це точно не те, для чого створюється повноцінний флот, який коштує досить багато грошей, і його обслуговування так само», – наголосив експерт 

Мусієнко нагадав, що Росія відвела частину свого флоту у Новоросійськ після того, як «бавовна» відбулась на аеродромі у Саках та на складі боєприпасів у Джанкої. Потім частину кораблів було повернено і тепер флагманський корабель «Адмірал Макаров» зазнав пошкоджень.

«Поки що важко сказати, наскільки вони важкі з  точки зору проведення ремонту. Принаймні на деякий час він точно не зможе виконувати одну зі своїх функцій – завдавання ударів ракетами «Калібр», – додає експерт.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом  «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Теги: росія Міноборони корабель флот

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