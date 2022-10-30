Пропорційна і стримана відповідь. ISW оцінив удари по Чорноморському флоту РФ

Аналітики відзначають, що російська сторона не визнала жодних пошкоджень фрегата класу «Григорович» після атаки 29 жовтня

Україна могла здійснити атаку на фрегат класу «Григорович» Чорноморського флоту РФ біля Севастополя. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кадри з соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу «Григорович» у Севастополі 29 жовтня.

Проте російська сторона не визнала жодних пошкоджень фрегата класу «Григорович», подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера «Москва».

В Інституті зауважили, що Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. Проте на думку ISW, якби Київ віддав наказ про цю атаку, вона була б «стриманою» та пропорційною.

«Чорноморський флот має три фрегати типу «Григорович», кожен з яких здатний запускати крилаті ракети «Калібр». Рішення України націлитися на фрегат "Калібр" зараз має сенс, враховуючи активізацію російських ударів безпілотниками та ракетами по українській енергетичній інфраструктурі. Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на широку російську кампанію стратегічних бомбардувань, спрямованих на цивільні цілі по всій Україні протягом останніх кількох тижнів», – сказано у звіті ISW.

Також аналітику Інституту вважають, що українська армія має право завдавати ударів по військових цілях у Криму, зокрема по суднах і техніці Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) у бухті Севастополя.

«Напади на військові судна під час війни є законними актами війни, а не терористичними атаками», – пишуть аналітики ISW.

Ключові висновки:

Ймовірно, 29 жовтня українські сили здійснили атаку на фрегат Чорноморського флоту (ЧФ) типу "Григорович" поблизу Севастополя безпілотними надводними апаратами.

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Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на звинувачення міноборони країни-агресорки і назвало вигадкою заяву нібито в підготовці «фахівцями ВМС Британії» українських військових для здійснення «атаки» БПЛА в Севастопольській бухті. Також британці вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».

Зазначається, в окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.