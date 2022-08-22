Війна на морі: названо головний прорахунок Чорноморського флоту РФ

Росія зібрала у Чорному морі потужне ударне угруповання, але була неготовою до такого відчайдушного спротиву України

До початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія перетворила свій Чорноморський флот на найпотужніше морське угруповання у країні. Однак ця армада зазнала низки нищівних поразок від Військово-морських сил України. Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що головним прорахунком Чорноморського флоту РФ стало те, що вони недооцінили можливості українського флоту.

«Чорноморський флот після 2014 року був поповнений багатьма кораблями. Він став найпотужнішим надводним флотом Російської Федерації. Він був поповнений фрегатами «Адмірал Макаров», «Адмірал Ессен», який зараз знаходиться у чорному морі, поповнений ракетними катерами, всі вони мають на озброєнні ракетний комплекс «Калібр». Також були отримані шість підводних човнів, які теж озброєні відповідними комплексам «Калібр». Ми маємо потужне ударне угруповання противника. Також вони мали тактичні групи із ракетних кораблів, які мають ракети більш застарілих класів. І тактичне угруповання десантних кораблів, яка була посилена кораблями з північного та балтійського флотів, каспійської флотилії», – розповів командувач ВМС України.

За словами Неїжпапи, росіяни на своїх полігонах кожен рік відпрацьовувались висадки десантів із застосуванням усіх десантно-висадкових засобів, починаючи від великих десантних кораблів, малих десантних кораблів, катерів, повітряний десант – це все відпрацьовувалось у комплексі для захоплення узбережжя.

«Вони це відпрацювали, натренувалися, були готові це застосувати. Вони вважали, що Військово-морських сил України немає, і через тиждень була доповідь Путіну про те, що ВМС України знищені. Але вони прорахувалися. Нехай так і думають далі», – сказав він.

Командувач ВМС України зазначив, що росіяни не вважали українські військово-морські сили гідним супротивником. Він навів як приклад бій між українським водолазним катером та російським фрегатом.

«Коли фрегат «Макаров» полює на водолазний катер ВМС України, вступає у бій з ним. На «Макорові» 100-міліметрова гармата, ракети «Калібр», потужні комплекси, торпеди, найсучасніше обладнання на кораблі. А катер має на озброєнні ДШК (станковий кулемет калібру 12,7 мм). Починають стріляти з артилерії, катер ухиляється. Про це можна фільм знімати», – зазначив він.

Командувач Військово-морських сил також розповів, що російський крейсер «Москва», який українські військові потопили у квітні, мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі, але такому класу кораблів місце не у морі, а в океані.

«Втрата Росією крейсера «Москва» має два значення. Перше значення – це корабель, який був залучений для прикриття протиповітряної оборони угруповання окупантів, яке було створено там і призначення його було у тому, щоб закрити небо від наших повітряних сил. Але взагалі, з військової точки зору, цей крейсер призначений і цей клас кораблів називають «вбивцею авіаносців» – його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили», – зазначив Неїжпапа.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що членам військової ради Чорноморського флоту у Севастополі представили нового командувача. Ним став віцеадмірал Віктор Соколов.