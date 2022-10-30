Параноїдальна маячня. Данілов відреагував на нову «причину» виходу РФ із зернової угоди

Данілов припускає, що призупинення участі РФ у зерновій угоді є шантажем напередодні засідання G20

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси. Відповідну заяву він зробив в ефірі національного телемарафону.

«Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять з зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні. Те, що вони вигадують – параноїдальні речі», – заявив секретар.

Як каже Данілов, у росіян зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються вигадати різні приводи для виходу із «зернової угоди».

«У них щодня якась нова «новела», щоб звернути увагу світу, щоб з ними почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю», – наголосив секретар РНБО.

Данілов також висловив думку, що призупинення участі РФ у зерновій угоді є шантажем напередодні засідання G20.

«Треба розуміти, що це звичайний шантаж РФ. 15 листопада має відбутися зустріч Великої двадцятки. Чи буде там присутня Росія як країна і президент РФ – це під великим питанням… Для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а світ, вони вигадали собі, що вони виходять з так званого гуманітарного коридору», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, учора, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.

Варто зауважити, що рух 218 суден, які транспортують збіжжя з України в межах «зернової угоди», виявилося фактично заблокованим через призупинення Росією участі в ній.