Бої за Часія Яр: яку тактику обрав ворог

РФ руйнує кожен будинок, до якого може дотягнутися

Російські загарбники наростили наступальний потенціал для штурмів міста Часів Яр на Донеччині. Зараз вони активно руйнують мікрорайон Центральний дронами. Про це розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак в ефірі «Суспільного», передає «Главком».

Крім того, ворог збільшує кількість мототехніки для атак у міській забудові. Зокрема, окупанти проводять лобові атаки, а також штурмують на флангах оборони міста.

«Противник зараз займається «звільненням» району Центрального від міської забудови. Туди летить все що може: і величезна кількість дронів, зокрема, «Молнія». Вони руйнують кожен будинок, до якого можуть дотягнутися, тому що військовою стратегією, військовим мистецтвом, вони виконати свою задачу не можуть», – розповів він.

Противник наростив наступальний потенціал свій і підтягує до Часового Яру досить елітні підрозділи.

Проте українським військовим вдається відбивати атаки окупантів та втримували Часів Яр завдяки злагодженій роботі Сил оборони, зокрема, розвитку підрозділ ударних та розвідувальних дронів, та хоробрості української піхоти.

Нагадаємо, триває 1182-й день повномасштабної війни. 19 травня станом на 22:00 відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.