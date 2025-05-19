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Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Триває 1181-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина-Слобода Чернігівської області; Кам’янка, Колодязне, Старий Салтів Харківської області; Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя, Бурлацьке та Покровськ Донецької області; Гуляйполе, Чорне, Новодарівка, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

У районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1180-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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