Чи готова Росія до перемирʼя? Сибіга повідомив про ситуацію на фронті

Глава МЗС: «Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії»

За словами міністра, російські війська наступають на усіх напрямках

Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Глава МЗС поділився з європейськими міністрами актуальною інформацією про ситуацію на передовій. «Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії – продовжувати війну. Натомість Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії» – каже він.

Як наголосив дипломат, президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак відповіді досі не надійшло.

«Ми обговорили із союзниками рішучі кроки, включаючи санкції проти банківського сектору, центробанку РФ, російської енергетики, які можуть бути здійснені одночасно з новими пакетами оборонної допомоги Україні. Путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни», – розповів Сибіга.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.