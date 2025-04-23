Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора

Триває 1155-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 144 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

На Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснив 344 обстріли, сім з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1155-й день повномасштабної війни в Україні.