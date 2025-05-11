Росіяни намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських військових

Аеророзвідка вчасно виявила росіян, а оператори дронів їх ліквідували

Російські солдати намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських захисників. Для цього окупанти використали жовтий скотч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 60-ту окрему механізовану Інгулецьку бригаду.

Військові розповіли, що під час оголошеного Росією триденного перемирʼя група російських загарбників намагалася наблизитися до позицій Сил оборони, видаючи себе за українських військових. Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники, щоб позначити себе на полі бою.

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«Порушення Женевських конвенцій? Без сумніву. Але ніщо так не видавало Штірліца, як неправильний відтінок форми та джгут Есмарха, що стирчить із кишені замість турнікета», – зауважили у дописі.

Відомо, що аеророзвідка вчасно виявила росіян, а оператори дронів їх ліквідували.

Нагадаємо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні.

Також РФ після «перемир’я» атакувала Україну 108-ма дронами.