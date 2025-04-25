Росіяни отримують економічну вигоду з окупованої частини України: роз’яснення ISW

Кремль використовує українську залізницю для своїх цілей

Росія отримує економічну вигоду з окупованої України, використовуючи українську інфраструктуру та логістичні мережі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, інформує «Главком».

Аналітики нагадали, що 21 квітня Федеральне агентство залізничного транспорту Росії (Росжелдор) оголосило, що перший контейнерний поїзд з невизначеним вантажем пройшов російською мережею «Новоросійської залізниці» через окуповану Україну та прибув до окупованого Севастополя. Вантаж поїзда буде розвантажено в Севастополі та експортовано судном через окуповані Росією чорноморські порти до невизначених кінцевих пунктів призначення. А у травні 2023 року віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін підписав наказ про створення «Новоросійської залізниці» для об'єднання залізничних ліній в окупованій Україні та Росії шляхом їх об'єднання під егідою Росжелдору.

«Новоросійська залізниця» наразі експлуатує три лінії в окупованій Україні: Донецьку гілку, Луганську гілку та Херсонсько-Мелітопольську гілку (що з'єднує окуповані Херсонську та Запорізьку області), всі вони працювали на базі залізниць, які Україна контролювала до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Використання Росією залізниць в окупованій Україні відповідає двом російським цілям: по-перше, забезпечити логістичну підтримку російських військ, які воюють в Україні, залізницею, що може бути швидшим і безпечнішим, ніж логістична підтримка транспортними засобами, а по-друге, транспортувати різні товари до портів Чорного моря для морського експорту», – йдеться в повідомленні аналітиків.

Також зазначається, що РФ може використовувати ці залізниці для транспортування товарів з Росії до портів в окупованому Криму, не покладаючись на залізничний міст через Керченську протоку, який в останні роки регулярно не функціонував через українські далекобійні удари, або безпосередньо забирати ресурси з окупованої України та експортувати їх на міжнародні ринки.

Нагадаємо, кримська служба «Крим Реалії» Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) повідомила 21 квітня, що Росія використовує порти в окупованій Керчі для експорту краденого українського скрапленого природного газу (ЗПГ) та зерна.

The Wall Street Journal виявила, що станом на вересень 2024 року Росія продала майже $1 млрд краденого українського зерна, використовуючи залізничні колії та дороги в окупованій Україні для доставки величезної кількості зерна до окупованих портів Чорного моря для експорту.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що Росія експортувала понад 12 тис. тонн вугілля через окупований Маріуполь лише протягом тижня з 14 по 20 квітня.

До слова, триває 1157-й день повномасштабної війни.