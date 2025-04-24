Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

«На нулі було простіше». Військовий, в якого плював полтавський фітнес-тренер, звільнився з ТЦК

Війна і право
Олена Зварич
glavcom.ua
Олена Зварич
google social img telegram social img facebook social img
«На нулі було простіше». Військовий, в якого плював полтавський фітнес-тренер, звільнився з ТЦК
Роман Заволок та Олександр Мацько
колаж: glavcom.ua

Олександр Мацько: «Це просто кошмар. Це морально вбивча робота»

Старший солдат Олександр Мацько, який сім років воював на «нулі» у складі 95-ї бригади й отримав складні поранення навесні 2022-го, не витримав напруги тилової роботи і звільнився з ТЦК, де прослужив майже два роки. Несила терпіти пресинг, ненависть людей і цькування, пояснює військовий своє рішення.

Інцидент, що трапився між Олександром Мацьком і полтавським фітнес-тренером та ухилянтом у серпні 2023 року, набув великого резонансу й став першим від початку великої війни (принаймні першим зафіксованим на відео) випадком брутальної зневаги громадян до працівників ТЦК: молодик прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.

Олександр Мацько
Олександр Мацько
фото з особистого архіву Олесандра Мацька

Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.

У розмові з «Главкомом» 41-річний військовий згадує про фітнес-тренера Романа Заволоку спокійно, з легкою ноткою презирства. Можливо, ще й тому, що певною мірою отримав сатисфакцію – Заволоку за кілька днів після конфлікту затримали і після півторарічного тримання під вартою засудили до шести років позбавлення волі. Судовий вирок було оголошено в лютому 2025 року.

Ймовірно, 27-річний молодик, який плюнув у співробітника ТЦК і втік, залишився б непокараним, якби не виклав в Інстаграм відео свого «сміливого вчинку».

Фітнес-тренер та блогер Роман Заволока уникнув фронту, але потрапив за ґрати за образу військовослужбовця
Фітнес-тренер та блогер Роман Заволока уникнув фронту, але потрапив за ґрати за образу військовослужбовця
фото з Інстаграм Романа Заволоки

За цим відео Заволоку вирахували правоохоронці, а заодно з’ясували, що в його соцмережах чимало сюжетів, сповнених зневаги до військових, що підпадає під статтю Кримінального Кодексу щодо образи честі та гідності військовослужбовців. На додачу, при затриманні ухилянт, як стверджують стражі порядку, був під дією легкого наркотика і вдарив поліцейського, що приплюсувало йому правопорушення за ще двома статтями КК.

Роман Заволюк під час затримання
Роман Заволюк під час затримання
фото: СБУ

У будь-якому разі, цей інцидент у Полтаві позначив поворотний момент у ставленні значної частини суспільства до мобілізації: негатив до ТЦК дедалі посилювався. «Ворожого ставлення, лайки, погроз розправитися з нами ставало дедалі більше: у 2023-му це ще було не так часто, а в 2024-му – регулярно, фактично на кожному чергуванні. За день тебе можуть послати разів десять. Хто б з нас подумав на початку війни, що таке може бути?!», – риторично запитує Мацько.

«Це просто кошмар. Це морально вбивча робота. На нулі було простіше, – запевняє ветеран. – А тут щодня чуєш крики: «Ти, п**рас, іди воюй». Я ж не буду кожному розповідати, що я там з 2015 року, що лютий 2022-го зустрів на позиціях на Донеччині і які в мене поранення».

Олександр Мацько воює з 2015 року. Був розвідником та водієм у 95-ій бригаді
Олександр Мацько воює з 2015 року. Був розвідником та водієм у 95-ій бригаді
архівне фото Олександра Мацька

Під час боїв за Ізюм навесні 2022 року автомобіль Олександра підірвався на міні, солдат отримав черепно-мозкову травму й поранення обох ніг, у шпиталі лікарі вилучили 52 осколки. Відтак Мацько майже рік перебував на лікуванні, ще пів року ходив з паличкою.

«Зараз поліція дуже рідко затримує тих, хто нападає на військових ТЦК чи безпідставно їх ганьбить, – зазначає Олександр Мацько. – Зараз все каміння летить у ТЦК. І це несправедливо. Бо провали в мобілізації допустило політичне керівництво країни, і як це виправити сьогодні – не уявляю».

Водночас співрозмовник визнає, що у військкоматах теж є «перегини»: «Я вам про це після війни розповім, добре? Але чесно: щоб отак заламували руки і кидали силоміць у бусики – у Полтавському ТЦК такого немає, принаймні не було досі, коли я служив там. Вхопити за руки, коли хтось збирається тікати, чи покричати – так, буває таке, але в буси у нас не пакували. Мені здається, що ті відео з «бусифікацією» завірусилися, і такого в реальності значно менше, ніж показують у соцмережах».

Мацько нещодавно пройшов військово-лікарську комісію, отримав інвалідність і звільнився. Запевняє, що поранені фронтовики, які служать у ТЦК, також намагаються отримати інвалідність і звільнитися, або перевестися в інші тилові частини, аби лиш не вручати повістки.

Другою причиною для звільнення зі служби в ТЦК, окрім морального пресингу, чоловік називає зарплатню, адже складно прогодувати родину за 20 тис. грн.

До того, як вдягнути військову форму, Мацько працював промисловим альпіністом, будував вежі мобільного зв’язку, має навики електрика, однак після поранення ці професії стали йому не до снаги: чоловік не може працювати на висоті та виконувати рухливу роботу, а гучні звуки, наприклад, робота болгарки, викликають різкий головний біль. «Мені лишається хіба що водійство. Все одно водієм можна заробити більше, ніж на службі у ТЦК», – вважає Мацько.

Після звільнення зі служби чоловік виїхав до Німеччини, де з початку війни перебувають його дружина та 10-річний син, наразі волонтерить, переганяючи автомобілі для ЗСУ з Європи до України.

Олена Зварич, для «Главкома»

Читайте також:

Теги: ЗСУ армія солдат мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розширює мобілізаційні заходи у себе і зриває в Україні
Хто і навіщо зриває мобілізацію в Україні
17 квiтня, 12:20
На час слідства фігурантка справи Оксана Янчак не буде перебувати під вартою
Фігурантка справи про побиття у ТЦК внесла майже мільйон гривень, щоб вийти з-під варти
4 квiтня, 13:29
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря
Відстрочка від служби за $25 тис. У Києві викрито схему за участі військового посадовця
28 березня, 09:41
Міноборонило повідомило, що найбільший попит мають спеціальності, що пов’язані з БпЛА
Міноборони назвало найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу
3 квiтня, 11:41
Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період
ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби Насірова
10 квiтня, 06:21
ТЦК можуть знімати процес вручення повісток на камеру
Військовий пояснив, чи можна знімати процес вручення повістки на відео
11 квiтня, 18:18
Підліток заявив, що на злочин пішов через тяжкі життєві обставини
У Вінниці 17-річний одесит отримав пʼять років за підпал ТЦК
14 квiтня, 08:19
Насіров був визнаний придатним до служби
Мобілізацію Насірова зірвано: стали відомі нові деталі скандалу
19 квiтня, 12:51
Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку
В Одесі чоловік поставив рекорд за кількістю штрафів від ТЦК
18 квiтня, 10:08

Інтерв'ю

«На нулі було простіше». Військовий, в якого плював полтавський фітнес-тренер, звільнився з ТЦК
«На нулі було простіше». Військовий, в якого плював полтавський фітнес-тренер, звільнився з ТЦК
Не можна до цього звикати, але люди звикли... Херсон очима волонтера, який дивом не загинув
Не можна до цього звикати, але люди звикли... Херсон очима волонтера, який дивом не загинув
Фрідріх Мерц. Розмова про те, чого очікувати від нового канцлера Україні
Фрідріх Мерц. Розмова про те, чого очікувати від нового канцлера Україні
Як не зіпсувати Великдень «гріхом» неграмотності. 10 запитань до мовознавиці
Як не зіпсувати Великдень «гріхом» неграмотності. 10 запитань до мовознавиці
Ігор Кім: За 10 років кількість корейців в Україні зменшилася удесятеро
Ігор Кім: За 10 років кількість корейців в Україні зменшилася удесятеро
Арсеній Свинаренко: Для українців у Фінляндії є реальна загроза русифікації
Арсеній Свинаренко: Для українців у Фінляндії є реальна загроза русифікації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
33K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
22K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
20K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua