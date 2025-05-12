Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 12 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 967060 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10800 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
- артилерійських систем – 22718 (+48) од,
- РСЗВ – 1381 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,
- спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 12 травня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1174-й день повномасштабної війни в Україні.
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