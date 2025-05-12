Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 48118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 12 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 967060 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10800 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
  • артилерійських систем – 22718 (+48) од,
  • РСЗВ – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1162 (+3) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48118 (+171) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)
Втрати ворога станом на 12 травня
Втрати ворога станом на 12 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1174-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія втрати Чорне море Азовське море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не зможе воювати з Україною ще 10 років
Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Вчора, 19:12
Олег Мітрохін
Ключовий постачальник ЗСУ. Інтерв’ю з Олегом Мітрохіним – про бізнес і скандали в оборонних закупівлях
7 травня, 16:55
Росіяни залишили безліч зброї, військову форму та особисті речі
Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
3 травня, 20:48
У червні 2024 року Путін і Кім Чен Ин підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії
Північна Корея підтвердила відправку військових на підтримку Росії
28 квiтня, 02:06
У результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон
Спецпризначенці показали деталі нової операції на Курщині
27 квiтня, 18:31
Росіяни атакували Житомирщину: під час повторного обстрілу поранено рятувальника
Росіяни атакували Житомирщину: під час повторного обстрілу поранено рятувальника
24 квiтня, 09:30
Довірливість зомбованого російського населення і його відстороненість від політики вдалося досягти шляхом того, що всі ЗМІ у Росії контролюються державою
Як колективний Захід заохочує Путіна до нової агресії
16 квiтня, 10:44
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
13 квiтня, 12:29
«Мапа Келлога»
«Мапа Келлога». Чи праведний гнів українців?
12 квiтня, 14:25

Події в Україні

Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині
Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ возить школярів з окупованих територій до Курщини
РФ возить школярів з окупованих територій до Курщини
Чому демілітаризована зона є небезпечною для України: пояснення військового
Чому демілітаризована зона є небезпечною для України: пояснення військового
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
50K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
31K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео
17K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
12K
«Укрзалізниця» перейменувала поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua