225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026

Лінія фронту станом на 3 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби. Крім того, залучив для ураження 6393 дрони-камікадзе та здійснив 2194 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 липня на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 24 окупанти та поранено 10. Знищено одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної техніки, два засоби радіоелектронної боротьби, 28 укриттів особового складу та чотири склади боєприпасів. Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося шість боєзіткнень, три з яких тривають. Ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Хатнього

Лиману

Стариці

Артільного

у бік Ізбицького та Бочкового

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у бік Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися у бік:

Шийківки

Ставків

Дробишевого

Діброви

в районі Озерного

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та у районі Різниківки й Закітного. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну атаку у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 24 ворожі штурми в районах:

Костянтинівки

Іванопілля

Іллінівки

Степанівки

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 17 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Никанорівки

Новоолександрівки

Гришиного

Родинського

Котлиного

Удачного

Муравки

у бік Іванівки, Шевченка, Сергіївки

Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Березового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районі Добропілля та у бік Різдвянки, Воздвижівки й Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 2 липня на фронті відбулося 224 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 28 атак.