The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента

Так заявили виданню джерела у партії «Слуга народу»

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров може взяти участь у майбутніх президентських виборах в Україні. Про це інформує «Главком» з посиланням на газету The Times. із посиланням на джерела у найближчому оточенні екс-чиновника.

За даними джерел видання в оточення ексурядовця, його закликають створити нову політичну партію, провідною програму якої буде боротьба з корупцією. Один з його союзників повідомив, що цю ідею схвалюють «кілька» депутатів. Сам Федоров від коментарів відмовився.

У матеріалі йдеться, що Федоров після відставки отримав низку пропозицій щодо роботи, зокрема від гендиректора американської технологічної компанії Palantir Алекса Карпа. Проте оточення політика заявило, що він відмовився через те, що хоче залишитися в Україні та «працювати заради перемоги».

Один із депутатів «Слуги народу» заявив, що скандал через звільнення Федорова суттєво підвищив його політичну впізнаваність, і тепер багато хто вже «готується до того моменту, коли в Україні знову можна буде провести вибори».

За інформацією видання, соцопитування Київського міжнародного інституту соціології за минулий місяць, показало, що ексміністру довіряють більше українців, ніж президенту Володимиру Зеленському. Водночас найвищий рівень довіри зберігає, зокрема, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зауважимо, що під час дії воєнного стану проведення президентських виборів в Україні законодавством не передбачено.