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Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Єрмак підозрюється у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом
фото з відкритих джерел

Суд лишив без задоволення апеляційну скаргу адвокатів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді про арешт майна колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Апеляційну скаргу адвоката підозрюваного щодо зняття арешту судді залишили без задоволення.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Сергія Боднара, Даниїли Чорненької та Ігоря Панаїда. Таким чином, під арештом надалі перебуватимуть київська квартира, автомобіль Mercedes-Benz S 350 D, кошти на банківських рахунках, а також частки у статутних капіталах трьох фірм.

Колишній очільник Офісу президента підозрюється у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, саме за рахунок цих доходів здійснювалося фінансування будівництва житлового комплексу «Династія» у селищі Козин.

Як повідомляв «Главком», НАБУ та САП 11 травня повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

18 травня Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

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Теги: Вищий антикорупційний суд Андрій Єрмак арешт майно

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