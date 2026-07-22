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Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Ласточкін показав спільне ШІ-фото з Михайлом Драпатим
фото створене за допомогою ШІ: Іnstagram.com/lastochkin_igor

Ігор Ласточкін «одягнув» парадну форму з нагородами

Гуморист та актор Ігор Ласточкін, який нині перебуває у війську, відреагував на призначення нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Артист-воїн із гумором прокоментував цю новину. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку гумориста.

Після призначення Михайла Драпатого Ігор Ласточкін опублікував сторис в Instagram зі словами: «Драпатий, фух, слава богу, не я».

Актор-воїн Ігор Ласточкін іронічно прокоментував прзначення Драпатого
Актор-воїн Ігор Ласточкін іронічно прокоментував прзначення Драпатого
фото: Іnstagram.com/lastochkin_igor/

У наступних сторис Ласточкін виклав фото, створені за допомогою штучного інтелекту. Він показав себе у парадній військовій формі з безліччю нагород, жартуючи, що тепер йому доведеться її продати, адже вона йому не знадобилася. «Продам форму, не знадобилась», – написав він.

Ігор Ласточкін «одягнув» парадну форму з нагородами
Ігор Ласточкін «одягнув» парадну форму з нагородами
фото створене за допомогою ШІ: Іnstagram.com/lastochkin_igor

Також військовий пожартував, що йому не пощастило стати головкомом ЗСУ. «Не мій день сьогодні», – написав він до фото з Драпатим, створеного за допомогою ШІ.

Ігор Ласточкін показав спільне ШІ-фото з Михайлом Драпатим
Ігор Ласточкін показав спільне ШІ-фото з Михайлом Драпатим
фото створене за допомогою ШІ: Іnstagram.com/lastochkin_igor

Нагадаємо, український актор та гуморист Ігор Ласточкін, який долучився до війська в лютому 2025 року, нині воює на Донеччині. Ігор Ласточкін починав свою службу в лавах ЗСУ у 93-й окремій механізованій бригаді (ОМБ) ЗСУ «Холодний Яр» як пілотом FPV-дронів. Однак через пів року служби, після розформування батальйону, йому запропонували нову посаду.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий. 

Раніше «Главком» розповідав, що відомо про новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, який пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.  

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Теги: військові актор гумор штучний інтелект Михайло Драпатий

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