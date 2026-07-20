Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося

Сибіга провів зустріч із послами Нідерландів і Канади, які йдуть з посад

Андрій Сибіга подякував партнерам за вагомий внесок у захист нашої держави та заговорив про новий етап

Посли Королівства Нідерландів Алле Дорхаут та Канади Наталка Цмоць завершують свої дипломатичні місії в Україні. Як пише «Главком» , про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави українського МЗС Андрій Сибіга.

Отож, напередодні завершення роботи в Україні послів Нідерландів та Канади, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів прощальні зустрічі з дипломатами. Він подякував їм за внесок у розвиток двосторонніх відносин і підтримку України в умовах повномасштабної російської агресії.

Підсумки взаємодії з Нідерландами: авіаційна коаліція та санкції проти РФ

Під час переговорів із Алле Дорхаутом міністр закордонних справ України наголосив на вагомій ролі Амстердама в оборонній та політичній сферах. Андрій Сибіга окремо відзначив провідну роль Нідерландів у коаліції винищувачів F-16, допомогу у зміцненні стійкості української енергетичної системи перед викликами російських атак, а також послідовну підтримку інтеграції України до Європейського Союзу.

«Я подякував послу Алле Дорхауту за його особистий внесок у зміцнення українсько-нідерландських відносин. Ми цінуємо лідерство Нідерландів у коаліції F-16, підтримку енергетичної стійкості України та нашого європейського майбутнього», – зазначив міністр.

Дипломати також узгодили подальший план спільних дій за кількома стратегічними напрямками:

посилення міжнародного санкційного тиску на державу-агресора;

ефективна протидія російському «тіньовому флоту», який Кремль використовує для обходу нафтових обмежень;

відкриття всіх необхідних переговорних кластерів у межах процесу набуття України повноправного членства в ЄС;

координація кроків для створення Спеціального трибуналу та притягнення РФ до юридичної відповідальності за злочин агресії.

Результати співпраці з Канадою: безпекова угода та відбудова

Окрему зустріч Андрій Сибіга провів із посолкою Канади Наталкою Цмоць, яка також завершує дипломатичну місію в Україні.

Міністр подякував дипломатці за її внесок у розвиток стратегічного партнерства між Україною та Канадою.

«Я висловив вдячність пані послу Наталці Цмоць за її відданість зміцненню українсько-канадських відносин. За час її роботи відбулися історичні візити на найвищому рівні, було укладено безпекову угоду між нашими державами та розпочато її реалізацію», – наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга зауважив, що за період перебування Наталки Цмоць на посаді двостороннє партнерство вийшло на новий рівень. Він підкреслив, що за цей час відбулися «історичні візити» на найвищому рівні, а головним досягненням стало успішне укладення двосторонньої безпекової угоди між країнами та її подальше практичне виконання.

Сторони також скоординували кроки щодо подальшої відсічі повномасштабному російському вторгненню, приділивши особливу увагу проєктам повоєнної відбудови та економічного відновлення України.

Зазначимо, що завершення дипломатичних місій Алле Дорхаута та Наталки Цмоць відбувається на тлі продовження стратегічного партнерства України з Нідерландами та Канадою, яке охоплює оборонну співпрацю, санкційну політику, підтримку євроінтеграції та відбудову країни.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада завершила основний етап формування нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким, призначивши більшість членів Кабінету Міністрів. Водночас кадрові рішення щодо Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще очікуються, а відставка Михайла Федорова стала однією з найрезонансніших подій урядового переформатування.