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У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
У Познані та області проживає близько 170 тисяч українців
Фото: Андрій Сибіга

Нове Консульство розпочинає роботу 23 липня

В четвер, 23 липня, Консульство України у Познані зачинить двері для перших відвідувачів, повідомляє «Главком» з посиланням на виконуючого обов’язки міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

«Рішення, де відкривати нове консульство, ми ухвалюємо відповідно до наявних потреб: там де збільшується кількість українців і де відповідно зростає потреба в консульських послугах. У Познані та області таких близько 170 тисяч. Донедавна кожному з них, щоб оформити паспорт чи вирішити консульське питання, доводилося їхати через півкраїни», – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що відкриття Консульства є важливим кроком у посиленні захисту прав та інтересів громадян України за кордоном і ще одним підтвердженням того, що Міністерство закордонних справ України послідовно розвиває мережу українських дипломатичних установ відповідно до потреб громадян.

«Ми прагнемо, щоб консульські послуги ставали ближчими, доступнішими й простішими, а взаємодія людей із державою вимагала менше часу й зусиль», – резюмував Сибіга.

Консульство прийматиме відвідувачів у понеділок, вівторок, четвер з 9:00 до 13:00 та в середу з 13:00 до 17:00 (лише за попереднім записом в системі «е-Черга»). В будні дні з 14:00 до 16:00 відбуватиметься видача виготовлених документів (без реєстрації в е-Черзі).

Прийом заявників, що належать до вразливих категорій здійснюватиметься у п’ятницю з 9:00 до 13:00 та з 13.45 до 16:45. У невідкладних випадках прийом заявників здійснюватиметься щоденно у порядку "живої" черги у прийомні години установи.

Адресу, контакти та інформацію про запис на консульський прийом можна знайти на сайті МЗС України.

До слова, народний депутат та історик Володимир В'ятрович вважає, що нинішня хвиля критики з боку польських політиків щодо української політики пам'яті є штучно спровокованою і пов'язана насамперед із внутрішньополітичними процесами в Польщі.

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Теги: Польща дипломатія Україна Андрій Сибіга

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