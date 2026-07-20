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RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
фото з відкритих джерел
Військовослужбовці територіальної оборони Бундесверу

За 11 років чисельність дивізії має бути понад 10 тис. осіб

Бундесвер збирається посилити чисельність особового складу дивізії територіальної оборони Бундесверу до 2035 року. До того часу чисельність військових  має скласти понад 10 тисяч осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RND.

Як заявив командир з'єднання Андреас Генне, таким чинном чисельність особового складу буде посилено вдвічі.

«Заразі ми прагнемо досягти чисельності 6500 військовослужбовців. До 2035 року ми виростемо до чисельності значно більше 10 тисяч. Таким чином дивізія стане більш ніж удвічі сильнішою, ніж сьогодні», – зазначив Генне.

За словами воєначальника, у межах посилення також сформують батальйони ТрО та батальйони підтримки. Генне також додав, що поточної чисельності особового складу вистачить для забезпечення початкового рівня боєготовності.

«Ми вже зараз можемо забезпечити безпеку інфраструктури, і вже зараз можемо гарантувати безперешкодне переміщення військ і техніки на великі відстані., але поки що не в умовах тривалого конфлікту», – наголосив він.

Що відомо про дивізію

Зауважимо, що дивізію тероборони Бундесверу сформували торік у квітні. Наразі вона складається з шести полків, де служать 390 кадрових військових та близько 4400 резервістів.

Дивізія підпорядковується Сухопутним військам, і до її завдань входять захист об'єктів критичної інфраструктури Німеччини, зокрема портів, залізниці, логістичних вузлів, трубопроводів, автодоріг, мостів, транспортних розв'язок та енергетичної інфраструктури.

У мирний час дивізія може виступати допоміжною силою ліквідації наслідків аварій або ж терактів. Водночас її головним завданням є забезпечення функціонування Німеччини як військово-логістичного вузла Європи, якщо під час війни з РФ силам НАТО знадобиться перекидання військ на східний кордон Альянсу.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини екстрено розглядає можливість придбання недорогих крилатих ракет великої дальності в оборонних компаній з України та Ізраїлю. Це пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати розгортання американських підрозділів із ракетами «Томагавк» у Німеччині через своє обурення критикою канцлера Фрідріха Мерца щодо війни в Ірані.

Водночас командувач Лютфваффе Хольгер Нойман заявив, що у випадку війни РФ проти НАТО, під удар можуть потрапити Калінінградська область, Кольський півострів, Санкт-Петербург та сили Чорноморського флоту РФ. Нойман також нагадав, що у разі масштабного конфлікту Росія матиме справу одразу з 32 військово-повітряними силами держав-членів НАТО.

Теги: Німеччина НАТО армія війна військові

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