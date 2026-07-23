Головна Новини
search button user button menu button

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру

«Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни», – очільник Офісу президента

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав два процеси, які, за його словами, сприяють якнайшвидшому досягненню миру. Йдеться про активну дипломатичну взаємодію з партнерами та постійне зміцнення українських Сил безпеки й оборони.

Про це Буданов написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками телефонної розмови української переговорної команди, до складу якої він входить, зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. У центрі обговорення було питання активізації дипломатичних зусиль для досягнення миру.

«Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. Системна дипломатична робота на найвищому рівні та щоденне посилення Сил безпеки й оборони – це паралельні процеси, які наближають довгоочікуваний мир», – наголосив очільник Офісу президента.

Він також зазначив, що Україна продовжує спільну роботу з американськими партнерами.

Раніше Буданов заявив, що виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів України та США в Анкарі, передбачає ліцензійне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, Україна та США також продовжують розвивати оборонну співпрацю.

Теги: Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комунальники кажуть, що діють за розпорядженням керівництва
Біля театру Франка у Києві комунальники прибирають плакати мітингувальників
20 липня, 11:47
Буданов та МЗС Туреччини обговорили удари по РФ і паніку еліт
Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч
17 липня, 13:45
Голова Офісу назвав фінансування українських виробників зброї окремим практичним кроком для зміцнення оборони всього Євросоюзу
Буданов обговорив з комісаром ЄС питання створення антибалістичної системи Європи
14 липня, 11:19
Буданов заявив про новий етап напруги у відносинах із Польщею
До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз
7 липня, 07:59
Для забезпечення майбутньої безпеки держави Україна зобов’язана й надалі системно зміцнювати свій флот, наголошує Буданов
День ВМС. Буданов нагадав, як Україна потопила «Москву» у Чорному морі
5 липня, 14:15
Буданов назвав «стовпи» Росії, по яких треба бити
Буданов назвав «стовпи» Росії, по яких треба бити
1 липня, 11:59
Буданов пояснив, що має зробити Україна для повернення своїх громадян
Буданов назвав головний виклик для повоєнної України
30 червня, 21:30
За ці три десятиліття Україна пройшла колосальний шлях, ставши значно міцнішою, зауважив Буданов
Буданов привітав українців з Днем Конституції
28 червня, 14:36
Сікорський вважає, що Президент Польщі позбавив себе можливості вести діалог із Зеленським
Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за скандал з орденом
27 червня, 01:55

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
99K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
84K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
80K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Сьогодні, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua