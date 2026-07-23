Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру

«Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни», – очільник Офісу президента

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав два процеси, які, за його словами, сприяють якнайшвидшому досягненню миру. Йдеться про активну дипломатичну взаємодію з партнерами та постійне зміцнення українських Сил безпеки й оборони.

Про це Буданов написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками телефонної розмови української переговорної команди, до складу якої він входить, зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. У центрі обговорення було питання активізації дипломатичних зусиль для досягнення миру.

«Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. Системна дипломатична робота на найвищому рівні та щоденне посилення Сил безпеки й оборони – це паралельні процеси, які наближають довгоочікуваний мир», – наголосив очільник Офісу президента.

Він також зазначив, що Україна продовжує спільну роботу з американськими партнерами.

Раніше Буданов заявив, що виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів України та США в Анкарі, передбачає ліцензійне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, Україна та США також продовжують розвивати оборонну співпрацю.