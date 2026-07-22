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Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Михайло Драпатий одружений з Юлією Драпатою
фото: Yuriy V. Moskalenko/Facebook/Офіс Президента України

Дружина Михайла Драпатого грає у ансамблі бандуристів

Новий головнокомандувач ЗСУ 43-річний Михайло Драпатий одружений та має двох дітей. Що відомо про родину та дружину новообраного головкома, розповідає «Главком».

Михайло Драпатий має дружину Юлію, у подружжя є двоє спільних дітей: донька Аня та син Іван. Родина не висвітлює своє особисте життя публічно.

Водночас відомо, що Юлія Драпата закінчила Вінницьку академію безперервної освіти, нині вона працює у Білоцерківській школі мистецтв імені Сергія Томащука та грає в ансамблі викладачів-бандуристів «Олександрія».

Юлія Драпата грає в ансамблі викладачів-бандуристів «Олександрія» (на фото друга зліва)
Юлія Драпата грає в ансамблі викладачів-бандуристів «Олександрія» (на фото друга зліва)
фото: Білоцерківська Школа Мистецтв 5 імені Сергія Томащука /Facebook

Зокрема, дружина головнокомандувача ЗСУ бере участь у виступах ансамблю як бандуристка. Також її часто можна побачити за мікрофоном як солістку.

Юлія Драпата грає в ансамблі викладачів-бандуристів «Олександрія»
Юлія Драпата грає в ансамблі викладачів-бандуристів «Олександрія»
фото: Білоцерківська Школа Мистецтв 5 імені Сергія Томащука /Facebook

Про дітей подружжя Драпатих відомо небагато, однак у мережі зберігся сюжет із невеликим коментарем родини у сюжеті «Вікна», який був знятий у вересні 2014 року. На кадрах можна побачити сина та дружину Михайла Драпатого.

Михайло Драпатий з дружиною та сином
Михайло Драпатий з дружиною та сином
фото: скриншот з відео СТБ/YouTube

На той час Драпатий був командувачем 72-ї окремої механізованої бригади. Він розповідав в інтерв'ю, як йому вдалося вивести 260 військових та понад 30 одиниць техніки з-під прицілу ворога попри відсутність зеленого коридору. Разом із Драпатим вийшли й інші бригади.

Юлія Драпата розповідає про розлуку з чоловіком
Юлія Драпата розповідає про розлуку з чоловіком
фото: скриншот з відео СТБ/YouTube

Під час своєї розповіді військовий тримав свого сина на руках. Хлопчик не хотів відпускати батька після його тривалої розлуки. У кадрі також з'явилася Юлія Драпата, жінка розповідала про хвилювання за чоловікає

Як розповідав Главком, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі. Михайло Драпатий народився 1982 року в Кам'янці-Подільському в родині вчителів. Після школи вступив на командний факультет Харківського інституту танкових військ, який закінчив 2004-го лейтенантом – того ж року його розподілили в 72-гу окрему механізовану бригаду в Білій Церкві, якою тоді командував полковник Олександр Сирський. За наступні 15 років він пройшов шлях від заступника командира танкового батальйону (2009) через посади командира батальйону, начальника штабу бригади (2015) і командира 58-ї окремої піхотної бригади (2016) до начальника управління підготовки в оперативному командуванні «Північ» (2019).

Нагадаємо, новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

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Теги: ЗСУ сім'я дружина Михайло Драпатий

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