В Україні запускають російськомовний телеканал



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Керівник інформаційного мовлення телеканалу Олена Трибушна Фото: Detector Media

Інформаційно-розважальний канал віщатиме на базі телеканалу іномовлення UATV

13 січня в Україні розпочнеться запуск російськомовного інформаційно-розважального каналу для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це заявила керівник інформаційного мовлення телеканалу Олена Трибушна, повідомляє «Детектор медіа».

За її словами, інформаційно-розважальний канал для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу почнуть запускати з 13 січня, він мовитиме на базі телеканалу іномовлення UATV та матиме технічну можливість покрити 80% окупованої території.

«Наша мета – об’єктивно розповідати про все, що відбувається тут, розуміючи, що майже 6 років ці люди споживали контент російських телеканалів. Ми хочемо розвіяти їхні міфи та страхи, пов’язані з нами, хочемо, щоб вони зрозуміли, що їх тут чують і хочуть вирішувати їхні проблеми, і таким чином ми хочемо розпочати з ними діалог», – сказала Трибушна.

За її словами, зараз територією мовлення будуть тимчасово окуповані території Донбасу, технічно є можливість покрити 80% цієї території. Надалі є плани робити мовлення і на Крим.

«На першому етапі це буде розважально-інформаційний канал. Ми вже провели перемовини з медіагрупами про те, що вони поділяться з нами контентом. Ми ще вирішуємо, який саме це буде контент і як ми його розставимо у сітці», – заявила Трибушна.

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