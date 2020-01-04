  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні запускають російськомовний телеканал

    • Розсилка
    Керівник інформаційного мовлення телеканалу Олена Трибушна - В Україні запускають російськомовний телеканал
    Керівник інформаційного мовлення телеканалу Олена Трибушна
    Фото: Detector Media

    Інформаційно-розважальний канал віщатиме на базі телеканалу іномовлення UATV

    13 січня в Україні розпочнеться запуск російськомовного інформаційно-розважального каналу для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.

    Про це заявила керівник інформаційного мовлення телеканалу Олена Трибушна, повідомляє «Детектор медіа».

    За її словами, інформаційно-розважальний канал для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу почнуть запускати з 13 січня, він мовитиме на базі телеканалу іномовлення UATV та матиме технічну можливість покрити 80% окупованої території.

    «Наша мета – об’єктивно розповідати про все, що відбувається тут, розуміючи, що майже 6 років ці люди споживали контент російських телеканалів. Ми хочемо розвіяти їхні міфи та страхи, пов’язані з нами, хочемо, щоб вони зрозуміли, що їх тут чують і хочуть вирішувати їхні проблеми, і таким чином ми хочемо розпочати з ними діалог», – сказала Трибушна.

    За її словами, зараз територією мовлення будуть тимчасово окуповані території Донбасу, технічно є можливість покрити 80% цієї території. Надалі є плани робити мовлення і на Крим.

    «На першому етапі це буде розважально-інформаційний канал. Ми вже провели перемовини з медіагрупами про те, що вони поділяться з нами контентом. Ми ще вирішуємо, який саме це буде контент і як ми його розставимо у сітці», – заявила Трибушна.

    Читайте також:
    Антін Мухарський: Війна буде. Путін обов’язково прийде по русскіє душі українців.
    Поплавський і Винник заявили про відновлення національної музичної премії «Українська пісня року».

    Нагадаємо, два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського.

    Як повідомлялося, мільярдер Ахметов «купив» для свого нового телеканалу відомого російського ведучого.

    бойовики на Донбасі ЗМІ телебачення окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ