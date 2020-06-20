У ЗСУ за добу зафіксували 10 нових випадків коронавірусу



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Четверо військовослужбовців перебуває в закладах охорони здоров’я

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться шість військовослужбовців

За минулу добу в Збройних Силах України зафіксували 10 нових випадків захворювання на Covid-19, четверо людей перебувають у медзакладах. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 20 червня в ЗСУ хворіє 137 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 258 осіб, летальних випадків – п’ять.

На ізоляції перебуває 387 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 10 осіб. За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що четверо людей перебуває в закладах охорони здоров’я. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться шість осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).

Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).

Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

Було госпіталізовано 182 особи.

Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.