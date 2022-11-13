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Окупанти повідомили про «грандіозні ушкодження» Каховської ГЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти повідомили про «грандіозні ушкодження» Каховської ГЕС
Каховська ГЕС перебуває під контролем окупантів
фото з відкритих джерел

Російські окупанти заявили про «грандіозні пошкодження» Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв, пишуть російські ЗМІ.

На його думку, на ремонт знадобиться «не менш як рік».

«Оскільки вона була побудована за найкоротші терміни, я думаю, що сучасними технологіями відновити її буде досить швидко», – сказав гауляйтер і уточнив, що «досить швидко – у масштабах Всесвіту».

Як відомо, російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області. Зокрема, загарбники пошкодили переправи біля Каховської ГЕС

Рашисти опублікували відео підриву мосту біля Каховської ГЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив РФ, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу

Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові КамАЗи, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Читайте також: Енергоатом пояснив, як вплине можливий підрив дамби Каховської ГЕС на ЗАЕС

Теги: Херсонщина окупанти росія вибух

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