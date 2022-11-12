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Біля Каховської ГЕС окупанти залишили щедрий «лендліз» для ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Біля Каховської ГЕС окупанти залишили щедрий «лендліз» для ЗСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині
фото: Генштаб ЗСУ

У виноградниках рашисти покидали колони справної техніки

Російські окупанти, тікаючи з правого берега Херсонщини, покидали техніку та навіть повні бензовози. Про це під час телеефіру розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

 «Лендлізу багато саме біля греблі Каховської ГЕС. У Бериславському районі в селі Веселе окупанти покидали по виноградниках, кажуть, шалені колони техніки, причому не підбитої, а справної, і величезну кількість бензовозів, навіть повних», – розповів Хлань.

Він зазначив, що «ленд-ліз» від окупантів відбувся. «Окупанти тікали, кидаючи абсолютно. А по деяких населених пунктах навіть свої харчові набори», – додав Хлань.

Нагадаємо, 10 листопада українські воїни неподалік від Херсона здобули новий трофей – танк Т-72Б3.

Також на Херсонщині ЗСУ затрофеїли Мі-8.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.

Читайте також: Аналітики ISW дали прогноз, коли ЗСУ звільнять всю Херсонщину

Теги: Херсон Херсонщина окупанти війна ЗСУ

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