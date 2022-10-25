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Британська розвідка повідомила, чому Росія все частіше використовує ударні вертольоти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чому Росія все частіше використовує ударні вертольоти
фото: з відкритих джерел

Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі

Росія не змогла домогтися переваги в повітрі, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Вертольоти використовуються для підтримки піхоти на фронті та збиваються українськими ПЗРК. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з моменту вторгнення в Україну було підтверджено не менше 23 втрат російських ударних гелікоптерів Ка-52 HOKUM. Це становить понад 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 гелікоптерів Ка-52, і майже половину загальних втрат гелікоптерів Росії в Україні.

За даними британської розвідки, російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). При цьому Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну безпосередню авіаційну підтримку літаками поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.

«Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою», – вважають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. 

Теги: Бахмут боєприпаси Міноборони розвідка росія

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