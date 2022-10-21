Британська розвідка оцінила ймовірність нападу з Білорусі

Росія навряд чи зможе сформувати багаточисельні боєздатні формування в Білорусі

Малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«14 жовтня 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тис. білоруських військових і до 15 тис. росіян. 15 жовтня 2022 року влада Білорусі опублікувала відео, на якому нібито показано прибуття російських військ до Білорусі. Проте на сьогоднішній день малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності: її війська сконцентровані в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій.

«Ймовірно, ця заява є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну перевести сили на охорону північного кордону», – зазначили в Британії.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.