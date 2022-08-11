Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)

На Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів

ЗСУ передано понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті

Служба безпеки України нейтралізувала російських диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті. Про це повідомила пресслужба установи.

Служба безпеки проводить посилену контрдиверсійну «зачистку» прифронтових районів на сході України. У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ.

У результаті спецоперацій вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників. Також співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.

«Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Служба безпеки запобігла передачі в РФ закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва України з країнами Заходу.

Також напередодні стало відомо, що СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів».