Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)
На Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів 
СБУ

ЗСУ передано понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті 

Служба безпеки України нейтралізувала російських диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті. Про це повідомила пресслужба установи.

Служба безпеки проводить посилену контрдиверсійну «зачистку» прифронтових районів на сході України. У ході масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ.

У результаті спецоперацій вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників. Також співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.

«Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини», – йдеться в повідомленні. 

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла передачі в РФ закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва України з країнами Заходу.

Також напередодні стало відомо, що СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів».

Читайте також:

Теги: СБУ ЗСУ державна зрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці встановили, що чоловік був завербованих для розвідувально-підривної діяльності
Збирав дані про постачання західного озброєння: СБУ затримала киянина
Сьогодні, 09:55
 Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни
Вчора, 12:00
Антон Струєв із позивним «Беркут» брав у полон цивільних та катував їх
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
Вчора, 10:32

Кримінал

Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)
Диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото)
Посвідчення за $4500: на Хмельниччині викрито схему виїзду чоловіків за кордон
Посвідчення за $4500: на Хмельниччині викрито схему виїзду чоловіків за кордон
Екснардеп-зрадник від «Партії регіонів» оголошений у міжнародний розшук 
Екснардеп-зрадник від «Партії регіонів» оголошений у міжнародний розшук 
Троє зрадників України отримали по 15 років тюрми 
Троє зрадників України отримали по 15 років тюрми 
Луганщина: ще трьом поліцейським оголошено підозру у держзраді
Луганщина: ще трьом поліцейським оголошено підозру у держзраді
Затримано російських кілерів, які планували вбити Резнікова та Буданова (фото, відео)
Затримано російських кілерів, які планували вбити Резнікова та Буданова (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
41K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
38K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
36K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
27K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
26K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57
Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали 
Сьогодні, 15:11
ЗСУ приземлили два ворожі безпілотники
Сьогодні, 14:55

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту