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Британська розвідка повідомила, на який напрямок припало найбільше атак РФ у березні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, на який напрямок припало найбільше атак РФ у березні
За даними британської розвідки, кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх атак у лютому
фото: Генштаб

Попри ці зусилля, Росія не досягла будь-яких помітних успіхів

У березні 2024 року 38% усіх атак російської армії на лінії фронту припало на південний захід від Донецька. Але Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як наголошується у зведенні, кількість зареєстрованих російських атак по всій лінії фронту в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, знизившись приблизно з 2340 до 2120.

За даними британської розвідки, кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх атак у лютому, коли місто було захоплене російськими військами, але в березні скоротилося до чверті.

При цьому кількість зареєстрованих російських атак на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що складає 38% усіх атак на лінії фронту.

«Попри ці зусилля, Росія не досягла будь-яких помітних успіхів у цьому районі і продовжує битися за невеликі поселення, включаючи Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 771-ша перша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

Теги: росія окупанти британська розвідка війна Авдіївка

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