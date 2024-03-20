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Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів
Комітет безпеки та оборони Верховної Ради розглянув близько 1,5 тис. правок до мобілізаційного законопроєкту
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ (ілюстративне)

Якщо нардепи приймуть законопроєкт, ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до військкомату, подаватимуть у розшук

У межах розгляду законопроєкту про мобілізацію нардепи допускають можливість дозволити подавати ухилянтів в розшук. Крім того, планують збільшуватися штрафи та адміністративну відповідальність за ухиляння від мобілізації. Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко в ефірі телемарафону.

«Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку – цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився вдруге по повістці у ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук. Це все те, що в принципі пропонує уряд... Я впевнений в тому, що фахово депутати правоохоронного комітету будуть розглядати відповідні пропозиції», – сказав він.

При цьому нардеп зазначив, що це може статися тільки після того, коли законопроєкт про мобілізацію пройде Комітет нацбезпеки і сесійний зал Верховної Ради.

«Тоді буде зрозуміло формат, навколо чого будувати відповідні пропозиції щодо Кодексу України про адміністративні правопорушення або до Кримінального кодексу», – підсумував Івченко.

Нагадаємо, Комітет безпеки та оборони Верховної Ради вчора розглянув близько 600 правок до мобілізаційного законопроєкту. Наразі парламентський комітет зупинився на 1505 правці.

До слова, протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році.

За час вторгнення апеляційні суди скасували майже 30 вироків і відправили ухилянтів до колоній.

До слова, адвокат Роман Кичко вважає, що в Україні має бути чіткий баланс між суспільною думкою та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесенні обвинувального вироку.

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Теги: депутат війна мобілізація розшук ухилянти

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