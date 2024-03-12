У Кривому Розі завершено пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого розпочалася пожежа

Кількість постраждалих уточнюється

У Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців», – написав Лисенко.

Кількість постраждалих уточнюється. Врятовано дев'ятьох мешканців.

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Розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.

Як повідомлялося, російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей. Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що також відомо про 38-х поранених.

Нагадаємо, триває 748-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.