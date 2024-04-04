Виправдовувала воєнні злочини РФ: у Латвії ексдепутат оголошена в розшук

У своїх відео Глорія Гревцова стверджувала, нібито в Україні йде «громадянська війна» й український народ «бореться проти армії України»

Ексдепутат Сенату Латвії Глорія Гревцова отримала обвинувачення від прокуратури у виправданні воєнних злочинів Росії, а оскільки фігурантка не реагувала на повістки, її оголосили в розшук. Про це повідомляє LSM.

Ексдепутат отримала обвинувачення за двома статтями: про виправдання воєнних злочинів та розпалювання національної ворожнечі. Жінці загрожує покарання 5 років до позбавлення волі.

Служба держбезпеки відкрила кримінальну справу у зв'язку з опублікованим у соцмережі TikTok відео, на якому Гревцова, будучи депутатом парламенту, піддала сумніву правдивість інформації, розміщеної Латвійським музеєм окупації. У ролику, який згодом був видалений, Гревцова російською розповідала, що побувала «у так званому Музеї окупації», стверджувала, що в музеї «не збігаються факти», а гід «розповідає паралельну вигадану історію». В іншому відео вона стверджувала, нібито в Україні йде «громадянська війна» й український народ «бореться проти армії України».

Наприкінці січня минулого року VDD завершила перевірку публічних висловлювань Гревцової, за підсумками якої прийнято рішення розпочати кримінальний процес за статтею про публічне прославляння, заперечення, грубе приниження чи виправдання геноциду, злочинів проти людства, миру або воєнних злочинів проти Латвії, скоєних СРСР та нацистською Німеччиною.

В іншій кримінальній справі ексдепутата визнано винною у наданні неправдивих даних Центрвиборчкому – про свою освіту, якої вона насправді не здобувала. Суд засудив її до 160 годин громадських робіт. Тоді ж Гревцова втратила депутатський мандат.

Глорія Гревцова є другим номером у списку кандидатів від своєї партії «Об’єднання молодолатишів» на виборах до Європарламенту, які відбудуться в червні.