Чи допустять до Олімпіади прихильників Путіна? Неоднозначна відповідь МОК
МОК не підтвердив, що вважає підтримку Путіна умовою для відсторонення від Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився підтверджувати інформацію про те, що прихильники російського диктатора Володимира Путіна будуть відсторонені від Олімпіади у Парижі.
‼️The IOC has not confirmed that Putin's supporters will be banned from the Olympics.— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) March 13, 2024
✅You can see the question and IOC's answer about Putin's supporters in the image⬇️ pic.twitter.com/7X7kfO7sJe
Як інформує Base of Ukrainian sports, МОК було задано питання: «Чи може МОК підтвердити, що він вважає публічну підтримку російськими та білоруськими спортсменами Володимира Путіна та інших російських політиків, які підтримують війну проти України, порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами?».
У своїй офіційній відповіді МОК не підтвердив, що вважає підтримку Путіна порушенням росіянами та білорусам умов щодо їхньої нейтральності.
«Ми люб’язно просимо вас ознайомитися з деталями, зазначеними в пунктах «Поведінка» та «Реєстрація на змаганнях» у Принципах участі для окремих нейтральних спортсменів і допоміжного персоналу з російським або білоруським паспортом на Олімпійських іграх у Парижі 2024. Вони пояснюють рамки, і тут більше нічого додати», – зазначили у МОК.
Варто зазначити, що наразі десятки російських та білоруських спортсменів, які відкрито підтримують Путіна та війну проти України, беруть участь в міжнародних змаганнях. МОК жодним чином не коментує та не засуджує діяльність міжнародних спортивних федерацій, які пускають прихильників війни на світові спортивні арени.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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