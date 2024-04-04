Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українська авіація завдала ударів по районах зосередження військової техніки росіян – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Українська авіація завдала ударів по районах зосередження військової техніки росіян – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка

Триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив сім безуспішних атак позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції РЕБ, одному пункту управління БпЛА та одному іншому важливому об’єкту противника.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників.

Читайте також:

Теги: Херсонщина ЗСУ росіяни Херсон Україна Луганськ війна Харківщина окупанти Донецьк військові росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо Захід дозволить Україні програти війну, то зростає загроза ширшої війни», – застеріг Джеймс Шерр під час виступу на Київському безпековому форумі
Джеймс Шерр: Посол і президент – не ті ролі, які підходять Залужному геополітика
26 березня, 10:15
Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова
Внаслідок російського удару по Харкову виникла величезна пожежа
20 березня, 13:51
Дані споруди будуть також прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу
ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд (фото)
19 березня, 20:06
Військові матимуть змогу лікуватися від отриманих травм під час бою зі збереженням грошового забезпечення до 12 місяців
Статус «обмежено придатний» зникне. Депутат пояснив, як діятимуть нові правила
25 березня, 12:10
Російські військові кораблі
Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
24 березня, 18:13
Ірина Вінер закликає російських спортсменів не їхати на Олімпіаду
Тренерка коханки Путіна назвала бомжами росіян, які поїдуть на Олімпіаду
27 березня, 10:43
Фото фейкових марок, які поширюють пропагандисти
Теракт під Москвою. Росіяни вигадали фейк із марками від «Укрпошти»
30 березня, 08:59
В тимчасово окупованому Джанкої збільшується кількість ППО
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
2 квiтня, 01:40
Наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків
Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, – Кулеба
2 квiтня, 19:57

Події в Україні

Українська авіація завдала ударів по районах зосередження військової техніки росіян – Генштаб
Українська авіація завдала ударів по районах зосередження військової техніки росіян – Генштаб
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня
До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня
Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)
Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)
Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм
Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
62K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
32K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
12K
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters
9624
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
7158
Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua