На війні загинув громадянин Індії, якого обманом завербували в російську армію

Після прибуття до Москви громадянина Індії та інших РФ змусила підписати документ російською мовою

30-річний чоловік до поїздки у РФ працював у салоні одягу в Індії

Індія підтвердила смерть свого громадянина Шрі Мохаммада Асфана. Його нібито обманом залучили до армії РФ на війну проти України. Про його смерть повідомило посольство Індії в Росії.

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«Ми дізналися про трагічну смерть громадянина Індії Шрі Мохаммада Асфана. Ми підтримуємо зв'язок із родиною та російською владою. Представництво докладе зусиль, щоб його останки відправили до Індії», – пишуть у відомстві без деталей.

За даними індійської телекомпанії NdTV, яка говорила з сім'єю загиблого, 30-річний чоловік працював у салоні одягу в Індії. Його нібито ошукав агент із Дубая, який веде канал на YouTube під назвою Baba Vlogs. У своїх відео агент розповідав про допомогу людям в отриманні дозволів на роботу.

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Після прибуття до Москви Асфана та інших змусили підписати документ російською мовою. За словами брата Асфана Імрана, лише пізніше вони зрозуміли, що їх завербували «помічниками» в армію РФ.

Брат додав, що агент, який змусив обманом поїхати до Росії, нещодавно зв'язувався з ним. Він говорив, що контракт з Асфаном розірвали. Крім того, агент стверджував, що Асфан був пораненим, але не загинув.

Нагадаємо, РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Раніше Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

До слова, полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.