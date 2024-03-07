На війні загинув громадянин Індії, якого обманом завербували в російську армію
30-річний чоловік до поїздки у РФ працював у салоні одягу в Індії
Індія підтвердила смерть свого громадянина Шрі Мохаммада Асфана. Його нібито обманом залучили до армії РФ на війну проти України. Про його смерть повідомило посольство Індії в Росії.
«Ми дізналися про трагічну смерть громадянина Індії Шрі Мохаммада Асфана. Ми підтримуємо зв'язок із родиною та російською владою. Представництво докладе зусиль, щоб його останки відправили до Індії», – пишуть у відомстві без деталей.
За даними індійської телекомпанії NdTV, яка говорила з сім'єю загиблого, 30-річний чоловік працював у салоні одягу в Індії. Його нібито ошукав агент із Дубая, який веде канал на YouTube під назвою Baba Vlogs. У своїх відео агент розповідав про допомогу людям в отриманні дозволів на роботу.
Після прибуття до Москви Асфана та інших змусили підписати документ російською мовою. За словами брата Асфана Імрана, лише пізніше вони зрозуміли, що їх завербували «помічниками» в армію РФ.
Брат додав, що агент, який змусив обманом поїхати до Росії, нещодавно зв'язувався з ним. Він говорив, що контракт з Асфаном розірвали. Крім того, агент стверджував, що Асфан був пораненим, але не загинув.
Нагадаємо, РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.
Раніше Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.
До слова, полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.
Коментарі — 0