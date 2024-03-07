Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На війні загинув громадянин Індії, якого обманом завербували в російську армію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На війні загинув громадянин Індії, якого обманом завербували в російську армію
Після прибуття до Москви громадянина Індії та інших РФ змусила підписати документ російською мовою
фото: NdTV

30-річний чоловік до поїздки у РФ працював у салоні одягу в Індії

Індія підтвердила смерть свого громадянина Шрі Мохаммада Асфана. Його нібито обманом залучили до армії РФ на війну проти України. Про його смерть повідомило посольство Індії в Росії.  

«Ми дізналися про трагічну смерть громадянина Індії Шрі Мохаммада Асфана. Ми підтримуємо зв'язок із родиною та російською владою. Представництво докладе зусиль, щоб його останки відправили до Індії», – пишуть у відомстві без деталей.

За даними індійської телекомпанії NdTV, яка говорила з сім'єю загиблого, 30-річний чоловік працював у салоні одягу в Індії. Його нібито ошукав агент із Дубая, який веде канал на YouTube під назвою Baba Vlogs. У своїх відео агент розповідав про допомогу людям в отриманні дозволів на роботу.

Після прибуття до Москви Асфана та інших змусили підписати документ російською мовою. За словами брата Асфана Імрана, лише пізніше вони зрозуміли, що їх завербували «помічниками» в армію РФ.

Брат додав, що агент, який змусив обманом поїхати до Росії, нещодавно зв'язувався з ним. Він говорив, що контракт з Асфаном розірвали. Крім того, агент стверджував, що Асфан був пораненим, але не загинув.

Нагадаємо, РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Раніше Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

До слова, полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

Теги: росія армія іноземці смерть Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навколо німецько-шведських ракет «Таурус» виник шпигунський скандал
Шпигунський скандал, або Канцлер Шольц між Україною та Росією
4 березня, 13:20
Великий десантний корабель «Цезар Куніков» було знищено в результаті спільної операції ЗСУ та ГУР
ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії
14 лютого, 09:56
Швейцарія буде останньою країною ЄС, яка збільшить військові витрати після повномасштабного вторгнення РФ
Остання країна в Європі збільшить військові витрати через війни у світі
19 лютого, 10:16
Ян Ліпавський впевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів
Глава МЗС Чехії зробив заяву щодо підтримки України
2 березня, 00:50
Погрози Путіна дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї
НАТО відповіло на погрози Путіна застосувати ядерну зброю
1 березня, 21:19
Ключковський: «Росія не може вічно жити у вигнанні і за кілька років захоче знову торгувати зі світом»
Працюємо за «планом Б»: стало відомо, як Україна стягне репарації з Росії
12 лютого, 18:50
Слідство встановило, що за умови дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасного гальмування – потерпіла мала б можливість залишити межі проїзної частини
Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП
29 лютого, 10:53
Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
26 лютого, 11:07
ІТ-армія підірвала роботу Mаil.гu
Українська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії
29 лютого, 16:27

Події в Україні

Україна знайшла спосіб, як витіснити Росію з інформаційного простору
Україна знайшла спосіб, як витіснити Росію з інформаційного простору
На війні загинув громадянин Індії, якого обманом завербували в російську армію
На війні загинув громадянин Індії, якого обманом завербували в російську армію
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
У Херсоні та Одесі окупанти влучили у припортову інфраструктуру: ситуація в регіонах
У Херсоні та Одесі окупанти влучили у припортову інфраструктуру: ситуація в регіонах
Британська розвідка спрогнозувала, чи зможе РФ окупувати Часів Яр
Британська розвідка спрогнозувала, чи зможе РФ окупувати Часів Яр
Україна вступає у нову фазу війни: деталі від The Wall Street Journal
Україна вступає у нову фазу війни: деталі від The Wall Street Journal

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
24K
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
6884
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
5590
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
2993
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
2980
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua