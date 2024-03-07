Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула людина

Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок, господар якого дивом вцілів

Окупанти здійснили мінометний обстріл прикордоння Чернігівщини

У четвер, 7 березня, російські війська здійснили обстріл Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

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«Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок російського обстрілу загинув цивільний фото: Національна поліція

За словами Чауса, також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок, господар якого дивом вцілів.

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Поліцейські зафіксували наслідки російських атак. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.

Триває 743-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.