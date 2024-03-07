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Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула людина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула людина
Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок, господар якого дивом вцілів
фото: Національна поліція

Окупанти здійснили мінометний обстріл прикордоння Чернігівщини

У четвер, 7 березня, російські війська здійснили обстріл Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок російського обстрілу загинув цивільний
Унаслідок російського обстрілу загинув цивільний
фото: Національна поліція

За словами Чауса, також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок, господар якого дивом вцілів.

Поліцейські зафіксували наслідки російських атак. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 7  березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.

Триває 743-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти війна Чернігівщина обстріл

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