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США, Британія та Франція відкинули інсинуації Росії про «брудну бомбу»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США, Британія та Франція відкинули інсинуації Росії про «брудну бомбу»
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу лякає Україну і Захід «брудною бомбою»
фото з відкритих джерел

Три з чотирьох країн, з яким говорив Шойгу, зробили спільну заяву

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву. Про це повідомляє BBC.

«Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо явно хибні інсинуації Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території», – йдеться в заяві.

«Світ бачить наскрізь будь-які спроби використовувати ці твердження як привід для ескалації. Ми, більше того, відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини та Франції. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

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Теги: Франція Велика Британія США Україна Сергій Шойгу росія війна

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