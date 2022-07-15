  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Бучанська міськрада попередила про вибухи та постріли в місті
рус
    Події в Україні

    Бучанська міськрада попередила про вибухи та постріли в місті

    На території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання - Бучанська міськрада попередила про вибухи та постріли в місті
    На території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання
    фото ілюстративне

    ЗСУ проводять навчання

    У Бучанському районі 15 липня заплановані антитерористчині навчання. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

    «15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутно постріли та вибухи. Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців і незабаром приступить до військових навчань.

    Міноборони Великої Британії вже оприлюднило відео підготовки українських захисників, які прибули на навчання.

    До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти міськрада війна Буча навчання Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бучанська міськрада попередила про вибухи та постріли в місті