Бучанська міськрада попередила про вибухи та постріли в місті

ЗСУ проводять навчання

У Бучанському районі 15 липня заплановані антитерористчині навчання. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

«15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутно постріли та вибухи. Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб нищити ворога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців і незабаром приступить до військових навчань.

Міноборони Великої Британії вже оприлюднило відео підготовки українських захисників, які прибули на навчання.

До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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