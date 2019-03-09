  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    «Будь-якому гніву є розумні межі»: Аваков відреагував на зіткнення в Черкасах

    • Розсилка
    Аваков пообіцяв, що&nbsp;&laquo;ті, хто переступили межу&raquo; понесуть покарання - «Будь-якому гніву є розумні межі»: Аваков відреагував на зіткнення в Черкасах
    Аваков пообіцяв, що «ті, хто переступили межу» понесуть покарання

    Багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності, - наголосив глава МВС

    Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах було неприпустимою.

    Про це він написав у своєму Facebook. 

    «Будь-якому гніву є розумні межі! Те, що сьогодні на мітингу П. Порошенко в Черкасах зробили представники «Національного корпусу» - неприпустимо! Праведний гнів про корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно, ні. Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності», - написав глава МВС.

    Він додав, що «ті, хто переступили межу» понесуть покарання і закликав не розкручувати «спіраль ненависті».

    Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

    Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

    Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

    Читайте також
    Петро Порошенко МВС кримінал міністр Арсен Аваков Черкаси бійка протест Національний корпус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ