«Будь-якому гніву є розумні межі»: Аваков відреагував на зіткнення в Черкасах



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Аваков пообіцяв, що «ті, хто переступили межу» понесуть покарання

Багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності, - наголосив глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах було неприпустимою.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Будь-якому гніву є розумні межі! Те, що сьогодні на мітингу П. Порошенко в Черкасах зробили представники «Національного корпусу» - неприпустимо! Праведний гнів про корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно, ні. Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності», - написав глава МВС.

Він додав, що «ті, хто переступили межу» понесуть покарання і закликав не розкручувати «спіраль ненависті».

Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.