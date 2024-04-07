Буданов вказав, які ракети значно полегшили б життя Силам оборони

Очільник ГУР сподівається, що Євросоюз компенсує відсутність допомоги від США

Німецькі ракети Taurus могли б полегшити життя українським військовим, адже ця зброя може вражати командні центри та інші важливі цілі ворога. Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому виданню ARD.

«Taurus, безумовно, полегшив би наше життя», – сказав очільник ГУР.

Буданов наголосив, що Taurus – чудова зброя, щоб вражати командні центри та інші дуже важливі цілі.

У розвідника також запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що він відповів: «Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся».

Крім того, Буданов прокоментував ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. За його словами, закуплених за чеською ініціативою боєприпасів ще немає на фронті.

Глава ГУР підкреслив, що без підтримки партнерів Україні прийдеться «катастрофічно важко». Він виразив надію, що Євросоюз компенсує відсутність допомоги від США й цьогоріч покаже значне піднесення в оборонній промисловості.

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У березні німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.