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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Ракети Taurus: недоліки та переваги

glavcom.ua
Таємниці німецьких ракет Taurus
фото: apnews.com

«Хто взагалі вирішив, що Taurus підходять для ураження Кримського мосту?»

За німецькі ракети Taurus треба такі моменти пояснити:

  • Для початку, яка б це не була потужна ракета, самостійно до «Кримського мосту» або іншої призначеної цілі вона не добереться, треба літак-носій для її запуску.

А у тому і проблема, що у нас бомбардувальників під Taurus нема.

Ті самі Су-24М, як виявилось, довелось окремо «прошивати» і під британські Storm Shadow, і під французькі Scalp-EG. Відповідно, під Taurus доведеться теж окремо адаптувати.

Зняти Су-24М з бойової роботи та відправити їх на адаптацію під Taurus, схоже, у нас буде розкіш тільки в одному випадку – коли французи таки задовольнять наш запит на передачу спеціалізованих ударних літаків Mirage 2000D, які створювались як штатні носії тих самих Scalp і заодно керованих авіабомб AASM Hammer.

Французи щось поки що не поспішають хоча би відповісти публічно «так» на наш запит про ударні Mirage, в їх пресі звучать до болю знайомі аргументи, що, мовляв, під ці літаки пілотів вчити довго, інфраструктура коштує дорого, і взагалі «не на часі».

Але щось поки не спостерігається медійної кампанії під умовною назвою «Макрон, дай Міражі!» поки не спостерігається.

Хоча якщо брати за поточними пріоритетами, то Mirage 2000D нам можуть бути зараз навіть важливіші, аніж Taurus.

Якщо що, у самих німців носіями Taurus виступають відповідні модифікації «Єврофайтерів» та все ще наявні у строю ударні Tornado. Але чому для нас бойові літаки від Німеччини стали перспективою нереальною, то, мабуть, краще одразу сказати «дякую» такому собі Мельнику.

У різних джерелах заявляється також, що у теорії носіями Taurus можуть бути шведські JAS 39 Gripen.

Тим більш, що шведи обіцяли вирішити питання по Gripen після прийому до НАТО, який уже відбувся. Але тут треба бути обережними з оцінками: у відкритому доступі є дані про успішні випробувальні польоти Gripen з підвішеними Taurus, але нема даних про виконані пуски КР з цих літаків.

  • Ще один занадто специфічний момент у цій історії – а хто взагалі вирішив, що Taurus підходять для ураження «Кримського мосту»?

Нюанс саме у тому, що Taurus споряджені так званими проникаючими БЧ, котрі працюють за такою схемою: спочатку зовнішню оболонку об’єкта пробиває «кілок»-пенетратор, а уже у пророблену дірку «ввалюється» боєголовка з вибухівкою. Ракети з такими БЧ гарні для ураження саме заглиблених цілей типу бункерів, командних пунктів ну або промислових об’єктів врешті-решт.

Якщо що, спроба тими самими Storm Shadow вибити Чонгарський залізничний міст (довжиною всього до 1 км) влітку минулого року завершилась, м’яко кажучи, не досягненням цілей удару, тобто міст знищити не вдалось.

  • Ще момент, який треба врахувати у порівняльних характеристиках щодо того ж Шольца, особливо коли мова про те, що Велика Британія і Франція якось сміливіше дали далекобійні КР.

Річ у тім, що у французів та британців більш потужніша далекобійна зброя, аніж передані нам Storm Shadow та Scalp-EG – є. Натомість у Німеччини Taurus – це єдиний наявний далекобійний інструмент.

У теорії, Німеччину мав би надійно захищати «ядерний щит» від США у вигляді 20 тактичних ядерних авіабомб типу B61-12 на авіабазі «Бюхель».

Але хто захоче, той сам знайде у відкритому доступі, наскільки сумно затягнулась в американців з модернізацією цих ядерних бомб. І так виходить, що «ядерної парасольки», яка б мала лежати на своєму місці, наразі у Шольца нема.

А різні добрі люди у Німеччині уже гріють тему, що, мовляв їм і так не треба «атомваффен».

  • Все вище наведене аж ніяк не означає, що нам не треба просити у німців Taurus. Можливо, це був би гарний інструмент для декласування російської авіації у Криму.

Просто треба розуміти, що на шляху до реалізації цього бажання лежить на порядки ширший набір факторів, аніж прийнято було вважати.

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Джерело
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Теги: війна ракета інфраструктура росія Україна Велика Британія літак зброя Франція Німеччина

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