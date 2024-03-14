Ракети Taurus для України. Бундестаг ухвалив рішення

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus

У голосуванні взяли участь 690 депутатів

Німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Про це повідомляє Der Standart.

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У четвер більшість депутатів проголосували проти ініціативи Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок.

«Переломні часи – не для політичних гравців. Необхідні розум, розсудливість і ясність. Саме цим і займається федеральний канцлер під час обговорень, які він веде як глава уряду», – сказав Мютценіх.

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У голосуванні взяли участь 690 депутатів. 495 депутатів проголосували проти, 190 – за, п’ять утрималися. Парламентська група ХДС/ХСС налічує 197 депутатів.

Система Taurus вирізняється великою дальністю стрільби (500 км) і високою точністю. Зброя дозволяє знищувати російські склади боєприпасів, захищені командні центри і життєво важливі об'єкти військової інфраструктури далеко за лінією фронту.

Як приклад неодноразово наводили 19-кілометровий Керченський міст. Він з'єднує Крим, який був окупований у 2014 році, з материковою частиною Росії. Противники поставок вказують на можливу ескалацію.

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.