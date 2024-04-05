Стефанішина заявила, що Німеччина та США проти запрошення України в НАТО

Стефанішина заявила, що для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному

США та Німеччина виступають проти початку переговорів щодо вступу України в НАТО

Всі союзники підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення до вступу до НАТО, окрім Німеччини та США. Про це заявила віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Сьогодні The New York Times написало, що США та Німеччина виступають проти початку переговорів щодо вступу України в НАТО. Стефанішина вважає, що даний матеріал готує країни НАТО та України до того, яких рішень чекати чи не чекати на майбутньому саміті НАТО.

Ольга Стефанішина зазначила, що порядок денний питань, пов'язаних з Україною, визначає й Україна. Вона зауважила, що для України питання запрошення в альянс є на порядку денному і воно буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене.

«Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключова позиція саме цих двох країн (Ред. – Німеччини та США)», – пояснила Стефанішина.

Ольга Стефанішина заявила, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО, бо це вже не просто розмови, а реальне рішення.

«Тому, що це реальне рішення. Запрошення - це реальне рішення», – зауважила Стефанішина.

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні. Він буде присвячений 75-річчю альянсу.