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Боєприпаси для ЗСУ: Німеччина передасть Україні 180 тис. снарядів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боєприпаси для ЗСУ: Німеччина передасть Україні 180 тис. снарядів
Німеччина передасть Україні 180 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи
фото з відкритих джерел

Частка Німеччини становитиме 40% ініціативи

Україна отримає 180 000 артилерійських снарядів від Німеччини в межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається,  минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 млн євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи з надання боєприпасів.

«Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро», – заявив представник німецького оборонного відомства.

За даними міністерства, частка Німеччини становитиме 40% цієї ініціативи.

Раніше Чехія повідомила, що збільшить суму внеску до власної ініціативи із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Зокрема, Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Читайте також: Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

Теги: боєприпаси Німеччина Чехія

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