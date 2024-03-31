Україною шириться повітряна тривога – мапа

В Україні вдень, 31 березня, повітряна тривога оголошена у більшості областей

Повітряні сили ЗСУ попередили про застосування балістичного озброєння

В Україні вдень, 31 березня, повітряна тривога оголошена у більшості областей.

Повітряні сили ЗСУ попередили про застосування балістичного озброєння та небезпеку для Черкаської та Кіровоградської областей.

На Харківщині – пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

«За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння. Перебувайте в укриттях до відбою. Не ігноруйте небезпеку!», – застерігає начальник КМВА Сергій Попко.

«Ракета в напрямку Кривого Рогу», – зазначили Повітряні сили о 16.41.

Нагадаємо, у неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків.

До відома, сьогодні вночі ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині. В обласному центрі та прилеглих районах вводяться аварійні відключення світла. Тут без світла лишилися 10 тисяч споживачів. Крім того, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Також у неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік.

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.