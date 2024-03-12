Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow

Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Про це повідомляє DPA.

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«Тут є ясність з мого боку. Моє завдання як канцлера, як очільника уряду - бути точним і не викликати жодних оманливих очікувань. Відповідно, мої відповіді чіткі», – заявив Шольц на пресконференції в Берліні 11 березня. Його запитали, чи він, як і міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, розглядає варіант обміну ракетами з Великою Британією замість прямих поставок.

Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим, тому це питання не є «ні прямим, ні непрямим».

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У понеділок, як вказано, він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

Нагадаємо, Україна попросила ракети радіусом дії 500 км від Німеччини минулого травня. Шольц спочатку явно відхилив це прохання у жовтні, а потім ще раз два тижні тому.

Напередодні Бербок описала обмін, у межах якого Німеччина передала б крилаті ракети Taurus Великій Британії, а Лондон натомість поставив би Україні більше Storm Shadows зі своїх запасів, як «варіант». Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон не виключив такого підходу.

Нагадаємо, наступного тижня фракція опозиційного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) знову винесе на голосування у Бундестазі питання про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Раніше Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus. Канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України