У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував

Перебуваючи з візитом у Ватикані канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що справа «дуже серйозна»

У Міноборони ФРН заявили про початок перевірки інциденту федеральним відомством військової контррозвідки

Після публікації росіянами запису нібито перехоплених розмов представників німецьких військово-повітряних сил, канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв найближчим часом прояснити ситуацію. Про це пише Tagesschau.

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Скандал виник після того, як російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала запис, на якому обговорюється підрив Кримського мосту ракетами Taurus. В Росії стверджують, що це реальні розмови офіцерів ВПС Німеччини.

Низка німецьких ЗМІ, зокрема, Spiegel стверджують, що запис справжній.

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За інформацією Bild, один з офіцерів, який брав участь у розмові 19 лютого, перебував у готелі в Сінгапурі, в його номері могло бути прослуховування.

Після цього голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц закликав до роз'яснень і наголосив, що в разі підтвердження інформації, це буде великою проблемою.

«Виникає питання, чи це разова подія, чи це структурна проблема безпеки», – заявив політик.

У Міноборони ФРН заявили про початок перевірки інциденту федеральним відомством військової контррозвідки (BAMAD).

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Перебуваючи з візитом у Ватикані канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що справа «дуже серйозна».

«Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно», – підкреслив Шольц.

Раніше Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Також німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.