Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував
Перебуваючи з візитом у Ватикані канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що справа «дуже серйозна»
фото з відкритих джерел

У Міноборони ФРН заявили про початок перевірки інциденту федеральним відомством військової контррозвідки

Після публікації росіянами запису нібито перехоплених розмов представників німецьких військово-повітряних сил,  канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв найближчим часом прояснити ситуацію. Про це пише Tagesschau.

Скандал виник після того, як російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала запис, на якому обговорюється підрив Кримського мосту ракетами Taurus. В Росії стверджують, що це реальні розмови офіцерів ВПС Німеччини.

Низка німецьких ЗМІ, зокрема, Spiegel стверджують, що запис справжній.

За інформацією Bild, один з офіцерів, який брав участь у розмові 19 лютого, перебував у готелі в Сінгапурі, в його номері могло бути прослуховування.

Після цього голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц закликав до роз'яснень і наголосив, що в разі підтвердження інформації, це буде великою проблемою.

«Виникає питання, чи це разова подія, чи це структурна проблема безпеки», – заявив політик.

У Міноборони ФРН заявили про початок перевірки інциденту федеральним відомством військової контррозвідки (BAMAD).

Перебуваючи з візитом у Ватикані канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що справа «дуже серйозна».

«Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно», – підкреслив Шольц.

Раніше Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні. 

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Також німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

Читайте також: Як ракети Taurus та Аtacms можуть змінити ситуацію на полі бою: роз’яснення Банкової
Теги: Олаф Шольц прослуховування скандал Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц заявив, що британці нібито допомагають Україні з наведенням ракет Storm Shadow
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
28 лютого, 18:06
Як зазначив Шольц, якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль
Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні
29 лютого, 22:30
Політичне протистояння Шольца та Макрона посилилось на фоні українського питання
Шольц і Макрон відверто конфліктують: як це може зашкодити Україні
Вчора, 10:09

Політика

У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував
У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував
Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»
Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
Британська розвідка вказала, на що піде Росія після втрати літаків А-50
Британська розвідка вказала, на що піде Росія після втрати літаків А-50
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
37K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
13K
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
9214
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
5806
КНДР призупинила постачання боєприпасів до Росії – ЗМІ
5097
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки

Новини

У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Сьогодні, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua